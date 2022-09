Instagram veut bloquer l'envoi de "nudes" non sollicités

Ce phénomène, symptomatique d'Instagram, pourrait-il enfin disparaître du réseau social ? Meta (ex-Facebook), maison mère d'Instagram, veut se débarrasser du "cyberflashing", dont sont victimes de nombreux utilisateurs, qui reçoivent sans le vouloir des photos de parties génitales (des "dick pics" - photos de pénis - ou autres "nudes" - nus -) dans leurs messageries privées.

Pour ce faire, Instagram travaille sur un outil, baptisé "Nudity protection", censé bloquer l'accès aux photos contenant des parties génitales, révèle le site américain The Verge, qui a échangé avec Meta. Cet outil de prévention, que les utilisateurs pourront choisir d'activer ou non, est encore en cours de développement. Selon un développeur d'applications, qui a partagé sur Twitter à quoi ressemblerait cette intelligence artificielle pour les usagers, cette technologie permettra de masquer les photos suspectes. Et l'utilisateur choisira alors de les afficher, ou non, dans sa messagerie.