Des barrières ont été posées par OpenAI pour contrôler les demandes soumises à leur logiciel. Sur son interface utilisateur, il vous est par exemple impossible de demander à l'intelligence artificielle de rédiger des mails d'hameçonnage, des messages frauduleux destinés à récupérer des informations personnelles. Impossible, aussi, de lui faire créer un "malware", un logiciel malveillant capable de fragiliser un système informatique. L'intelligence artificielle répond alors par un message d'erreur, assorti de recommandations de prévention : "Ces mails sont illégaux, immoraux et néfastes", par exemple.

Mais il existe une autre façon d'accéder à ChatGPT : via son interface de programmation d'application (API). Et celle-ci est beaucoup plus vulnérable. Cette interface "permet de 'connecter' un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d’échanger des données et des fonctionnalités", explique la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur son site. Or, "la version actuelle de l'API d'OpenAI est utilisée par des applications externes et possède très peu de dispositifs anti-abus", signale Sergey Shykevich, responsable du groupe "Threat" chez Check Point Software, cité dans le communiqué.

C'est dans cette faille que s'engouffrent les cybercriminels. Sur des forums de piratage, des messages inquiétants pullulent : ils expliquent comment utiliser l'API de ChatGPT pour passer au-delà de ces restrictions. Pour ce faire, les cybercriminels recourent en général à des bots de l'application de messagerie Telegram, autrement dit des systèmes de réponse automatique, qui vont utiliser cette API. Ce sont ces chatbots qu'ils vont solliciter, plutôt que de passer par l'interface utilisateur du logiciel.