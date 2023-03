Après l'émerveillement, l'inquiétude : 4 mois après sa sortie, l'Italie va déjà bloquer l'usage de ChatGPT

Cette décision intervient dans un climat de défiance à l'égard de l'intelligence artificielle. Europol a averti lundi que les criminels étaient prêts à tirer parti de l'intelligence artificielle pour commettre des fraudes et d'autres cybercrimes. Tandis qu'Elon Musk et des centaines d'experts mondiaux ont signé mercredi un appel à une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT 4, le modèle d'OpenAI dont la dernière version a été lancée mi-mars, en évoquant "des risques majeurs pour l'humanité".