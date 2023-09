Intelligence artificielle : ChatGPT, une "aide" à double tranchant pour les salariés

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont demandé à 758 consultants* de réaliser des tâches classiques de leur métier pour lesquelles les IA auraient des facilités, mais aussi des tâches plus complexes, et donc a priori moins à leur portée. S'agissant des tâches classiques, comme trouver de nouvelles idées de produits, sélectionner la meilleure, proposer des noms ou encore écrire un communiqué de presse, le résultat s'est révélé sans appel : le professionnel qui s'appuie sur l’IA s’avère plus performant. Plus en détail, les groupes aidés des IA se sont montrés plus productifs, avec en moyenne 12,2% de tâches en plus effectuées et qui plus est 25,1% plus rapidement. En outre, d'un point de vue qualitatif, leurs résultats ont été jugés 40% supérieurs à ceux du groupe non aidé de l'IA, détaille l’étude.

A contrario, s'agissant des tâches plus "complexes", comme le fait d'orienter un client dans sa stratégie de distribution à partir de données chiffrées et de comptes rendus d’entretiens, les résultats du professionnel aidé de l’IA se sont avérés moins bons que ceux des professionnels seuls, avec respectivement plus de 80 % des réponses correctes contre 60 à 70%.