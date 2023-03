Intelligence artificielle : ces génératrices d'images qui ouvrent la porte à des vagues de désinformation

Des observateurs soulignent que le rendu n'est "pas encore parfait", mais les progrès affichés en l'espace de quelques mois ont de quoi impressionner. Une même requête, effectuée à un an d'intervalle, donne en effet un résultat sans commune mesure aujourd'hui. Lorsque l'on zoome sur les clichés générés par l'IA, on constate bien souvent que des textures trahissent le caractère artificiel de ces créations, mais le rendu devient de plus en plus crédible. Comme en témoignent les images qui suivent, montrant Angela Merkel et Barack Obama s'adonner à des activités communes sur une plage.