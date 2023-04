Et si ChatGPT nous permettait de ne plus travailler que quatre jours 

Un monde peuplé de robots dopés à l’intelligence artificielle (IA), où l'homme disposera d'un temps de loisirs tel qu'il n'en a jamais connu. Une utopie, un brin futuriste, mais peut-être pas si illusoire, en tout cas si l’on en croit l'économiste Christopher Pissarides, professeur à la London School of Economics et prix Nobel d’économie en 2010. Le lauréat du Prix Nobel, spécialiste de l’automatisation et des questions d’emploi, est convaincu que les gains de productivité réalisés grâce à ces systèmes d’IA génératives devraient permettre, dans une kyrielle de secteurs d’activités, de passer à la semaine de quatre jours de travail.

"Je suis très optimiste quant à la possibilité d’accroître la productivité. Nous pourrions améliorer notre bien-être et nous consacrer davantage aux loisirs", a expliqué, lors d’une conférence de presse à Glasgow (Écosse), l'économiste, dont l’agence Bloomberg rapporte les propos. Grâce à ChatGPT et à ses répliques, "nous pourrions facilement passer à la semaine de quatre jours", soutient l’économiste, dont les travaux portent notamment sur l'avenir du travail et la notion de bien-être. Une vision optimiste à rebours du discours désenchanté qui domine actuellement.