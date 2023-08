Intelligence artificielle : ChatGPT testé dans l'administration à partir d'octobre

Pour le ministère du Travail, cette incursion de l'IA n'a pas pour vocation de supprimer des emplois mais vise à apporter une "aide" aux agents. Déjà, en mai dernier, le gouvernement allait en ce sens. "L'IA va forcément transformer les interactions entre les usagers et les administrations", avait affirmé l'entourage du ministre de la Fonction et de la Transformation publiques, Stanislas Guerini. "L'administration ne doit pas subir, elle doit s'approprier" l'IA et la "transformer pour qu'elle corresponde aux attentes des agents et des usagers".

"L'idée n'est pas de bousculer les mœurs", avait cherché à rassurer le ministère, soulignant que l'IA est déjà utilisée à Pôle emploi ou dans l'administration fiscale, pour d'autres applications que la relation aux usagers.