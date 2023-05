Le père de ChatGPT appelle les gouvernements à modérer l'IA "pour limiter les risques"

La mise en ligne de ChatGPT a démultiplié l'intérêt du public, mais aussi des entreprises, pour l'intelligence artificielle dite "générative", c'est-à-dire capable de créer du contenu, texte, image, son ou vidéo, après avoir été entraînée sur d'immenses bases de données. Cette technologie déchaîne les passions et beaucoup s'inquiètent de son impact potentiel sur une série de professions, et plus largement sur la société toute entière. "L'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer à peu près tous les aspects de nos vies, mais elle crée aussi des risques sérieux", a reconnu Sam Altman.

"L'une de mes plus grandes peurs, c'est que nous, cette industrie, cette technologie, causions des dommages significatifs à la société, a déclaré l'homme d'affaires américain de 38 ans. Si cette technologie va dans le mauvais sens, elle peut aller assez loin. (...) Et nous voulons travailler avec le gouvernement pour empêcher que cela ne se produise." Le trentenaire a rappelé que si OpenAI LP, l'entité qui a développé ChatGPT, était une société privée, elle était contrôlée par une organisation à but non lucratif, "qui nous impose d'œuvrer à la large distribution des bénéfices de l'IA et à maximiser la sécurité des systèmes basés sur l'IA".