Les mystères d'un chef-d'œuvre de Raphaël percés grâce à l'intelligence artificielle

Les experts du monde de l'art se sont demandés durant des décennies si un tableau de Raphaël exposé en Espagne était entièrement de sa main. Pour tenter d'apporter de nouveaux éclairages à ces débats, l'œuvre a été soumise à une intelligence artificielle développée au Royaume-Uni. Une technologie qui a permis de confirmer ce que les spécialistes pressentaient.

Au fil des mois, les progrès de l'intelligence artificielle ne cessent de nous surprendre. Dernier exemple en date ? Une application concrète dans le monde l'art : un programme basé sur l'IA a été utilisé pour tenter de savoir si un tableau du maître italien Raphaël avait été à 100% peint de sa main ou non.

La "patte" d'un autre artiste retrouvée

Exposée en Espagne, dans célèbre musée madrilène du Prado, la Vierge à la rose est un chef-d'œuvre attribué à Raphaël. Une composition et un thème traditionnels à la Renaissance, avec une toile sur laquelle on observe Marie et l'Enfant Jésus, accompagnés de Joseph et du petit saint Jean-Baptiste.

Les experts émettaient des doutes quant à l'attribution à Raphaël de la figure de Joseph. - Domaine public

Si l'œuvre était historiquement considérée comme étant entièrement de Raphaël, "des doutes ont émergé au XIXe siècle", note le Guardian. Des historiens de l'art ont estimé que le tableau d'un peu plus d'un mètre de haut devait également être attribué à son atelier.

"Certains disaient que la figure de Joseph semblait avoir été créée après coup et qu'elle ne pouvait pas être de la main de Raphaël", relate le quotidien britannique. "D'autres pensaient que la partie inférieure, avec la rose, avait été peinte par quelqu'un d'autre." Et ce bien qu'il n'ait jamais été question en Espagne de remettre en cause tout ou partie de l'attribution à Raphaël.

Un algorithme fiable à 98%

Difficile à trancher, le débat a connu de nouveaux développements ces dernières semaines, puisque la toile a été soumise à un programme informatique s'appuyant sur l'intelligence artificielle, développé par un professeur de l'université de Bradford (Royaume-Uni), Hassan Ugail. Le spécialiste explique que l'algorithme a été mis au point après avoir un examen détaillé de 49 œuvres attribuées de manière incontestable Raphaël, permettant de reconnaître les œuvres authentiques de l'artiste avec une précision estimée à 98%.

L'ordinateur examine les peintures dans leurs moindres détails Hassan Ugail, professeur de l'université de Bradford

"L'ordinateur examine les peintures dans leurs moindres détails", insiste Hassan Ugail. "Il n'examine pas seulement les visages, mais toutes les parties des tableaux. Il apprend à connaître la palette de couleurs, les teintes, les valeurs tonales et les coups de pinceau. Il comprend une toile d'une manière presque microscopique, de sorte qu'il apprend toutes les caractéristiques clés de la main de Raphaël."

Le résultat est sans appel : environ 60% de la Vierge à la rose peuvent être attribués sans nul doute à Raphaël. Le reste serait en revanche le résultat du travail d'un ou plusieurs autres artistes, sans doute issus de l'atelier du maître. Le visage de Joseph, dans le coin supérieur gauche de l'œuvre, a été mis en évidence par l'algorithme. Une analyse qui va conforter certains experts, défenseurs d'une attribution plus large.

Le développeur du programme, lui, reconnaît volontiers qu'il "ne connaît rien" à la peinture de la Renaissance. Les historiens de l'art, confie-t-il, réservent parfois un accueil glacial à son travail et aux conclusions qui en émergent. Pour autant, Hassan Ugail estime que les spécialistes finiront par faire évoluer leur jugement, en voyant dans l'IA un moyen supplémentaire pour les aider à authentifier des tableaux.

Un outil complémentaire de l'analyse humain, aux yeux de l'enseignant : "Le processus d'authentification d'une œuvre implique l'examen de nombreux aspects : la provenance, les pigments, l'état de l'œuvre, etc. Ce type de logiciel peut être utilisé comme un outil pour faciliter le processus.".