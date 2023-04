Que sait-on de "GigaChat", le rival russe de ChatGPT ?

Son lancement intervient quelques mois après l'irruption fracassante en novembre dernier de ChatGPT, un robot conversationnel financé par le géant informatique américain Microsoft, qui a rapidement été pris d'assaut par des utilisateurs impressionnés par sa capacité à répondre clairement en quelques secondes à des questions difficiles, à écrire des sonnets ou du code informatique. L'arrivée de GigaChat peut ainsi être vue comme un nouvel épisode dans la compétition technologique entre Washington et Moscou, exacerbée depuis le conflit en Ukraine.

En 2017, à l'occasion d'une conférence devant des étudiants russes sur le thème des nouvelles technologies, le président russe Vladimir Poutine avait partagé sa vision de la révolution en cours. "L’intelligence artificielle représente l’avenir non seulement de la Russie, mais de toute l’humanité, soulignait le dirigeant, dont les propos étaient rapportés par le site américaine The Verge. Et de conclure : "Celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde. Et il est fortement indésirable que quelqu’un obtienne un monopole dans ce domaine." Reste à savoir si GigaChat tiendra, en effet, toutes ses promesses.