Intelligence artificielle : un programme accusé de propager des préjugés sexistes et raciaux

Interrogée par le journal The Boston Globe, qui a été le premier à relayer la nouvelle, Rona Wang estime que les biais générés par ces outils pourraient avoir des conséquences bien plus graves. Par exemple, si une entreprise utilisait un programme d'IA pour sélectionner le candidat le plus professionnel pour un poste et qu'elle choisissait en priorité des personnes à la peau blanche. "C'est un problème. J'espère que les créateurs de logiciels sont conscients de ces biais et réfléchissent aux moyens de les atténuer", dit-elle.

Suhail Doshi, fondateur de Playground AI, le nom du logiciel en question, a réagi à la publication de Rona Wang. "Les modèles ne sont pas programmés de la sorte et ils choisiront de ce fait n'importe quelle chose générique basée sur l'utilisateur. Malheureusement, ils ne sont pas assez intelligents", a déclaré, pour sa défense, le dirigeant, cité par le site Business Insider. "Nous sommes assez mécontents de cette situation et nous espérons la résoudre", a-t-il ajouté. Ce n'est pas la première fois que les biais raciaux ou sexistes des outils d'IA sont mis en cause.