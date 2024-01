Intelligence artificielle : un tiers de Français pensent que les machines contrôleront un jour l'humanité, selon un sondage

Les Français restent particulièrement méfiants vis-à-vis du développement de l'intelligence artificielle, révèle un sondage Ifop publié ce jeudi 18 janvier. Près d'un tiers d'entre eux estiment possible le fait que les machines contrôlent un jour le monde. Un Français sur deux juge que l'IA représente un danger.

Un scénario à la Terminator ? C'est ce que craignent de nombreux Français. Selon un sondage de l'Ifop/Flashs pour Learnthings.fr publié ce jeudi, le développement de l'intelligence artificielle - avec notamment la montée en puissance de ChatGPT - suscite scepticisme et anxiété. Ainsi, plus de la moitié des interrogés (51%) se disent "inquiets" et seuls 14% d'entre eux sont enthousiastes concernant cette nouvelle technologie. Sans surprise, la défiance est d'autant plus important que l'âge est avancé (59% chez les 60 ans et plus, 58% chez les 50-59 sont hostiles à l'IA contre 31% des 18-29 ans). "Parmi les inquiétudes les plus souvent abordées [...] figure la disparition redoutée de millions d’emplois susceptibles d’être, dans l’avenir, occupés par des robots aussi infatigables que précis", note l'étude.

Au vu des récentes innovations, et de l'accélération des progrès en la matière, près des deux tiers (64%) des habitants de l'Hexagone estiment que l'intelligence artificielle sera un jour capable de rattraper son retard sur l'Homme et d'agir de la même manière. Ce chiffre a doublé en l'espace d'un demi-siècle (32% en 1972). Pour autant, et c'est là toute la complexité de la chose, l'immense majorité des sondés (87%) ne souhaite pas en arriver là. En l'occurrence, cette méfiance est restée constante ces dernières années (91% des Français ne souhaitaient pas que les IA soient capables d’agir comme les hommes en 1972).

Les machines vont-elles finir par dominer l'humanité ?

La crainte d'un scénario catastrophe est l'explication principale de cette tendance. En effet, 35% des répondants pensent que les machines ou intelligences artificielles seront un jour tellement perfectionnées qu’elles finiront par gouverner les hommes. Il s'agit d'une hausse de 14 points par rapport à 1972. À noter que les plus modestes financièrement (43% des personnes gagnantes entre 893 et 1318 euros par mois), les 50-59 ans (42%) et les sympathisants RN (42%) sont les catégories de personnes qui nourrissent le plus cette peur. Au contraire, les plus aisés financièrement (27% des personnes gagnant plus de 2465 euros mensuels croient qu'il s'agit d'un scénario envisageable), les 18-29 ans (26%) et les sympathisants LFI (28%) et Reconquête (20%) se montrent beaucoup plus confiants.

Cela étant dit, 65% des Français sont persuadés que les machines ou intelligences artificielles, même très perfectionnées, restent des instruments commandés et contrôlés par l'humanité.

L’enquête a été réalisée par le biais de questionnaire autoadministré en ligne du 21 décembre 2023 au 3 janvier 2024 auprès d’un échantillon de 1 911 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas.