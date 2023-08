Une intelligence artificielle peut trouver vos mots de passe grâce aux sons de votre clavier

Se faire pirater son ordinateur à cause du son des touches de son clavier ? C'est possible, et c'est loin d'être de la science-fiction. Une étude publiée par l'Institut des ingénieurs électriciens et électronicien (IEEE) révèle qu'il est possible d'identifier un mot de passe simplement grâce au brut émis par les touches d'un ordinateur.

Trois chercheurs des universités britanniques de Durham, Surrey et de la Royal Holloway de Londres ont publié cette étude inédite dans le cadre des ateliers du Symposium européen de l'IEEE sur la sécurité et la confidentialité. Les scientifiques ont créé un programme capable de déterminer quelle touche d'un clavier ordinateur est enfoncée. Leur outil est capable d'identifier chaque touche à plus de 90%, et uniquement sur la base d'enregistrements sonores pris par un smartphone ou lors d'une visioconférence.