Que sait-on de Hanson Robotics, dont les robots se disent capables de "diriger" le monde mieux que les humains ?

Avant ce sommet de l'ONU, Hanson Robotics s'est déjà illustrée à plusieurs reprises. L'entreprise se présente comme spécialisée dans l'IA et la robotique, œuvrant à "la création de machines socialement intelligentes qui enrichissent la qualité de nos vies". Fondée par l'Américain David Hanson il y a près de 20 ans, la firme d'abord basée au Texas a déménagé du côté de Hong Kong, où elle est désormais établie.

Parmi les robots qui ont pris la parole à Genève, on retrouve la création la plus connue de Hanson Robotics, une création humanoïde prénommée "Sophia". La légende voudrait que cette femme, qui se veut très ressemblante d'une personne humaine, ait une apparence physique inspirée à la fois par l'épouse du fondateur, mais aussi de Néfertiti et d'Audrey Hepburn.