Internet par satellite : Iris², le grand projet de l'Europe pour concurrencer l'offre "Starlink" d'Elon Musk

La constellation "Iris²" est le troisième grand programme européen de satellites, après Copernicus (système d'observation de la Terre, avec 8 satellites opérationnels) et Galileo (le "GPS" de l'UE, avec 22 satellites) qui sont opérationnels respectivement depuis 2014 et 2016. À l'heure où les États-Unis et la Chine déploient leurs propres constellations, l'Europe entend ne pas se faire distancer. Quant au coût du projet, il est estimé à 6 milliards d'euros, dont 2,4 milliards proviendront du budget de l'UE et 750 millions d'euros de l’Esa, le secteur privé devant boucler le financement. L'UE entend pour cela s'associer avec des acteurs privés du secteur des télécoms en Europe.