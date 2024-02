Quels sont les avantages à utiliser un gestionnaire de mots de passe ?

Les gestionnaires de mots de passe créent et mémorisent des mots de passe à votre place. Ils sécurisent vos comptes professionnels et personnels.

"123456". En France, il s’agit toujours du mot de passe le plus utilisé (environ deux millions d’occurrences). Le portail de la transformation numérique des entreprises, mené par le gouvernement, estime que chaque internaute français possède une centaine de profils numériques en moyenne. Or, impossible de retenir tous les mots de passe. Résultat, les internautes choisissent des combinaisons faciles à retenir, réutilisent une même clé pour accéder à plusieurs services ou notent leurs sésames de chiffres et lettres sur un pense-bête facilement accessible ou dans un fichier numérique non protégé. Du pain béni pour les pirates informatiques.

Le gestionnaire de mots de passe contourne ces difficultés. Il centralise l'ensemble des identifiants et mots de passe de l’utilisateur dans une base de données cryptée. Un "maître mot de passe" sert de clé de chiffrement et permet d’activer ce coffre-fort numérique. Il doit rester difficile à deviner et vous devez le mettre à jour régulièrement.

Des mots de passe indéchiffrables

Il existe trois sortes de gestionnaires de mots de passe : les gestionnaires basés sur le bureau sauvegardent les données sur un unique ordinateur ou sur un réseau interne, les gestionnaires basés sur le cloud se servent d’un stockage à distance et les gestionnaires intégrés dans les navigateurs. Au contraire des deux autres, ces derniers ne nécessitent pas d’installation, mais, pour des raisons de sécurité, les autorités ne les recommandent pas.

Ces logiciels génèrent des mots de passe forts, de façon aléatoire, en éliminant les suites logiques (syllabes, suites de chiffres) ou habitudes d’écriture de mots de passe. Ils vous permettent de vous connecter automatiquement à vos profils sur internet. Par exemple, si vous comptez vous rendre sur votre réseau social préféré, le gestionnaire vous préremplit le mot de passe correspondant dans le champ d’édition. Enfin, il peut également s’installer sur votre téléphone.

Augmenter la complexité d’un mot de passe demande davantage de temps pour que le pirate le retrouve. Seuls les gestionnaires de mots de passe peuvent sélectionner et mémoriser autant de combinaisons. La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) abonde et formule quelques conseils complémentaires pour utiliser ces logiciels.