À 16 ans, ce Français défie Apple en inventant un téléphone à fabriquer soi-même pour 30 euros

À ce prix-là, bien évidemment, les fonctionnalités sont assez limitées, en comparaison aux appareils dernier cri. Le Paxo Phone embarque plusieurs composants électroniques, un modem 2G, une carte mémoire, un processeur, une batterie et un écran. 'Il permet de passer des appels et d’envoyer des messages. Pour l'instant, trois applications sont disponibles : une horloge, un GPS et une calculatrice. J’ai aussi installé deux jeux, Snake et 2048", détaille l'adolescent, qui a fait le buzz début août sur le réseau social X (anciennement Twitter) avec son invention.