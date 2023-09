IPhone 12 interdit à la vente : Apple va mettre à jour son appareil en France

Il est - pour le moment - interdit à la vente. L'IPhone 12, sorti en 2020, a été retiré du marché français ce mardi en raison du "dépassement de la limite de débit d’absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle" par l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Il devrait cependant bientôt faire son retour ; Apple va mettre à jour l'appareil en France afin de se conformer aux normes européennes sur le niveau d'émission d'ondes et, ainsi, obtenir la levée du retrait de sa commercialisation. "Après discussions et comme demandé (mardi) par l'ANFR, le constructeur Apple m'a assuré qu'il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l'iPhone 12", a affirmé Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications.