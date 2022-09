iPhone 14 révélé par Apple : il coûte plus de 1000 euros

Le géant des technologies n'a pas dévoilé de changements fondamentaux pour ses combinés, si ce n'est la disparition du compartiment pour la carte Sim, remplacé par sa version numérique. Le groupe continue sa stratégie de croissance de son immense base d'utilisateurs grâce à des produits réputés parmi les plus fiables et intuitifs du marché, et une galaxie d'accessoires et de services qui incitent les consommateurs à rester dans l'univers de la marque.

L'iPhone 14 a été présenté comme "plus rapide que toute la concurrence", avec des écrans plus grands, une batterie qui dure plus longtemps et des objectifs photo et vidéo toujours plus performants quelle que la soit la luminosité ou les contraintes. Ces smartphones permettent d'envoyer des SOS par satellite - un service uniquement disponible aux États-Unis - et de détecter les accidents de voiture pour alerter les secours plus rapidement.