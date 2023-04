FIFA, c'est terminé : EA Sports dévoile son logo aux joueurs

Tous les détails relatifs au nouveau EA Sports FC n'ont pas été rendus publics : de plus amples informations seront notamment attendues au début de l'été. Parmi les pistes et rumeurs évoquées ces dernières semaines, on peut noter une possible intégration du football féminin dans le mode Ultimate Team, avec une possible composition d'équipes mixtes. La date de sortie du jeu pourrait, elle aussi, évoluer. Une commercialisation dès la fin août est ainsi évoquée, de manière à se rapprocher du début officiel de la saison dans les différents championnats européens.