Un lot de 2200 consoles pour 1 million d'euros : l'annonce hors normes d'un collectionneur sur Ebay

Le vendeur, un utilisateur sous le pseudo "kariaure", a donné quelques détails sur la collection et la manière dont il l'a constituée. Elle est aujourd'hui "environ de 2.250 consoles, plus 200 à 300 boîtes (pack) à compléter". Non sans une certaine fierté, il explique avoir en sa possession "50 ans de consoles, de la première à la toute dernière". Son but en tant que collectionneur était d'ailleurs simple : "Réunir tous les modèles, toutes les couleurs, les versions, les éditions limitées commerciales, les éditions limitées sous réservation, les éditions que l’on ne peut gagner que sous forme de concours", et plus encore.