Jeux vidéo : annulation de l'édition 2023 de l'E3, le principal salon de gaming

L'édition 2023 du salon américain des jeux vidéo E3, l'un des principaux événements mondiaux de l'industrie, a été annulée, ont fait savoir les organisateurs. L'événement, qui était prévu du 13 au 16 juin à Los Angeles (Californie), voit son avenir compromis par l'essor des événements en ligne pour annoncer les nouveaux jeux vidéo et nouveautés du milieu. Depuis 2020 et la pandémie, le salon avait déjà subi deux annulations et une réunion virtuelle en 2021.