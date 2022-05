Jeux vidéo : pourquoi la simulation de football FIFA va changer de nom

Ainsi, l'opus 2023 de l'iconique simulation du football sera le dernier à prendre le nom de FIFA. "Le prochain FIFA sera le plus accompli de tous les temps, avec plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu sur la Coupe monde, de clubs, de ligues, de compétitions et de joueurs que n'importe quel autre titre FIFA", a certifié l'entreprise américaine. En 2024, EA SPORTS FC prendra le relai, avec l'objectif d'en faire "le plus influent et le plus grand club du monde, au centre des supporteurs", a déclaré Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, après "les nombreuses années d'excellent partenariat avec la Fifa".