GTA VI : Rockstar victime d'une gigantesque fuite autour de son jeu vedette

"Nous sommes très déçus de voir les détails de notre prochain jeu partagés avec vous de cette manière. Notre travail sur le prochain Grand Theft Auto va se poursuivre comme prévu et nous sommes plus déterminés que jamais à vous offrir une expérience à vous, nos joueurs, qui dépassera vos attentes. Nous vous tiendrons informés prochainement et nous vous présenterons, bien sûr, de façon convenable notre prochain jeu lorsqu'il sera prêt", précise encore Rockstar Games.

GTA est le deuxième jeu le plus vendu au monde, derrière Minecraft, alors que Grand Theft Auto V s'est écoulé à plus de 170 millions d'exemplaires. En 2021, la franchise comptait plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui la place à en quatrième position des séries de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps. Les images diffusées dimanche semblent confirmer l'arrivée d'un duo mixte pour la prochaine version de GTA, une information déjà dévoilée par Bloomberg en juillet dernier. Cette nouveauté serait une première, alors qu'aucun opus de la série n'avait encore jamais eu une femme comme personnage principal.