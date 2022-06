Keynote Apple : de nouvelles fonctionnalités, mais toujours pas de réalité virtuelle

Pas un mot en revanche au sujet de l'App Store, son incontournable plateforme de téléchargement d'applications mobiles, qui suscite la colère de nombre de ses voisins californiens à cause de ses règles strictes en matière de confidentialité et de paiement des commissions. La multinationale n'a pas non plus évoqué la question des réalités dites "mixtes" (augmentée et virtuelle), piliers du métavers, cet avenir de l'internet que de nombreuses sociétés numériques ont entrepris de construire, de Meta (du côté de Facebook, Instagram) à Fortnite et Roblox (du côté des jeux vidéo).