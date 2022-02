L'action Meta dévisse en bourse, Mark Zuckerberg perd gros

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le géant Meta. Son action a subi une chute historique et brutale à la bourse de New York, perdant plus d'un quart de sa valeur jeudi. Une conséquence directe à des résultats peu brillants pour l'entreprise publiés la veille.

Après la clôture mercredi, la maison-mère de Facebook avait annoncé un profit en baisse au quatrième et une perspective de croissance ralentie au premier, ce qui a fortement déçu les investisseurs. Le géant des réseaux sociaux a de plus perdu des utilisateurs en Amérique du Nord pour la première fois de son histoire.