VIDÉO - Comment maîtriser sa consommation de données mobiles sur iPhone ?

Si le couperet du forfait se rapproche dangereusement, il est temps de prendre des mesures. Le "Mode Faibles Données"peut faire de votre iPhone un appareil beaucoup plus sobre. Une fois l'option activée, iOS empêchera les applications de rester connectées en tâche de fond, mais aussi les synchronisations iCloud et la sauvegarde de vos photos. L'option poussera aussi certaines applications à lire musiques et vidéos dans des versions moins volumineuses.

Pour l'activer, dans l'application Réglages, allez dans "Données Cellulaires" puis "Options".