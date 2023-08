Face à l'intelligence artificielle, votre mot de passe n'est plus aussi sécurisé

L'intelligence artificielle serait capable de reconnaître les mots de passe aux sons qu'émettent les touches des claviers d'ordinateur. C'est ce que révèle une étude, dont le contenu est rapporté par The Guardian. Une porte ouverte aux cyber-attaques, alors que les logiciels de visioconférence et que les appareils intelligents dotés de microphones intégrés sont de plus en plus présents dans notre environnement. "Je ne peux que voir la précision de ces modèles et de ces attaques augmenter", a déclaré Ehsan Toreini, enseignant à l'université de Surrey, au Royaume-Uni, et co-auteur de l'étude en question.