L'iPhone 12 retiré du marché : le correctif d'Apple approuvé par l'agence française des fréquences

Le soir du 13 septembre, alors qu'Apple célébrait la présentation de son nouveau modèle, l'iPhone 15, l'ANFR et le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, avaient surpris le monde des télécoms et de nombreux usagers en annonçant la suspension en France de la commercialisation de l'appareil sorti en 2020 et déjà en fin de carrière, excepté à la revente.

"Il appartient désormais à Apple de diffuser cette mise à jour logicielle à tous les utilisateurs d'iPhone 12", après quoi l'interdiction de la commercialisation de l'appareil pourra être levée", écrit désormais l'ANFR, dans son communiqué.