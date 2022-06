L'UE impose un chargeur unique pour les smartphones (y compris Apple) dès 2024

"Les consommateurs n'auront plus besoin d'un dispositif et d'un câble de chargement différents à chaque fois qu'ils achètent un nouvel appareil, ils pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques de petite et moyenne taille", éliminant des accessoires inutiles, s'est félicité le Parlement. "Alors que les systèmes de recharge enfermaient les consommateurs dans une marque et nous obligeaient à cumuler des câbles au prix de nos porte-monnaie et des ressources naturelles, c'est un point d'arrêt aux plus récalcitrants", ajoute l'eurodéputé David Cormand (Verts). De son côté, l'association ANEC, qui défend les droits des consommateurs sur les questions liées aux normes technologiques, a salué "un accord" qui "simplifie la jungle d'options jusqu'ici infligée aux consommateurs".

Plus précisément, cette mesure pourrait, selon la Commission européenne, permettre aux consommateurs européens - qui dépensent 2,4 milliards d'euros par an pour des achats de chargeurs seuls - d'économiser au moins 250 millions d'euros annuellement. Les déchets de chargeurs non utilisés, évalués à 11.000 tonnes par an, pourraient, eux, être réduits de presque 1000 tonnes.