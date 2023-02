TikTok : "Au-delà du risque d’espionnage, l’autre crainte, c’est que la Chine manipule l’opinion publique"

Qu'est-il reproché à l’application TikTok et sur quoi reposent ces soupçons d’espionnage ?

Fabrice Ebelpoin : Il y a deux menaces qu’il convient de distinguer : la surveillance de masse des citoyens et l’influence sur les opinions publiques d’un côté, et le risque d’espionnage au sein d’organisations étatiques de l’autre. La première menace, c’est qu’on a vu à travers le scandale Cambridge Analytica. Cela consiste à collecter les données des utilisateurs à leur insu et dans un but bien précis : influencer le cours des événements, comme ce fut le cas en 2016 dans la campagne de Donald Trump.

Là où ça devient plus grave, c’est quand on passe au mode espionnage. On a commencé à en parler dans les médias avec l’affaire Pegasus, ce logiciel israélien qui s’insère sur votre téléphone à votre insu et qui peut ensuite avoir accès à l’ensemble de vos données. On peut tout à fait imaginer que ce genre de logiciel soit inséré à l’intérieur d’une application comme TikTok et qui, du fait que vous l’ayez installé, puisse accéder à vos emails, vos échanges privés et tout un tas d’informations qui se trouvent sur votre téléphone. Absolument tout. Il est clair que si vous travaillez à la Commission européenne ou chez Airbus, c’est un énorme problème.