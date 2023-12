Le chargeur universel obligatoire pour les téléphones dès décembre 2024

En France, le chargeur universel deviendra une réalité dans un an. Selon un décret publié ce jeudi, les téléphones et petits appareils électroniques vendus dans le pays à compter du 28 décembre 2024 devront tous avoir le même chargeur, de type USB-C.

Vous n'avez pas votre chargeur de téléphone sur vous et ceux de vos proches ne sont pas compatibles avec votre appareil ? Dans un an, jour pour jour, cette situation ne devrait plus arriver. À compter du 28 décembre 2024, les smartphones, tablettes et autres petits appareils électroniques vendus en France devront tous avoir le même chargeur, l'USB-C. La traduction dans l'Hexagone d'une règle adoptée par le Parlement européen il y a plus d'un an.

Les ordinateurs attendront 2026

Le décret d'application de cette mesure a été publié ce jeudi 28 décembre au Journal officiel, et entrera en vigueur dans 366 jours. Il concernera tous "les équipements mis sur le marché à compter de cette date", à savoir les téléphones portables, les tablettes, les caméras, les casques, les consoles de jeux vidéo, les haut-parleurs, les liseuses, les claviers, les souris, les GPS ou encore les écouteurs, est-il précisé. Seule exception ? Les ordinateurs portables, pour lesquels l'entrée en vigueur de la mesure sur le sol français est prévue au 28 avril 2026.

Alors qu'il en existait encore une trentaine de modèles différents il y a une dizaine d'années, le nombre de types de chargeurs existants pour les nouveaux appareils électroniques s'est déjà progressivement fortement réduit. Ils sont désormais au nombre de trois : le connecteur Micro USB qui a longtemps équipé la majorité des téléphones, l'USB-C, une connexion plus récente, et la technologie de chargement Lightning d'Apple. Le port universel de chargement - USB-C - a d'ailleurs déjà été ajouté à la dernière gamme d'iPhone d'Apple.