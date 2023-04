Le jour où… il y a 50 ans, le premier "allô" a été passé depuis un téléphone portable

Muni d’une antenne longue de dix centimètres, le Motorola DynaTAC 8000 avait une forme de brique et disposait de 26 touches, pour un poids 1,2 kilo - d’où son surnom, à l’époque, "The brick". Pianotant sur l’appareil, il compose un numéro et effectue le premier appel depuis un téléphone mobile de l’histoire. Un brin provocateur, il choisit comme destinataire Joel Engel, un rival qui travaille pour le concurrent Bell Labs, chargé de la recherche et du développement de l’opérateur AT&T à l’époque. L’expérience est un succès et l’idée du téléphone portable devient une réalité.

Martin Cooper, considéré comme le père du téléphone portable, expliquera par la suite s’être inspiré du capitaine Kirk et de son communicateur, dans la série télévisée américaine Star Trek. "La durée de vie de la batterie était de 20 minutes, mais ce n'était pas vraiment un gros problème, parce que vous ne pouviez pas tenir ce téléphone aussi longtemps", avait-il déclaré, amusé, l’ingénieur de Motorola, à l’époque. L’appareil coûtait pourtant plusieurs milliers de dollars. En juillet de la même année, le DynaTac faisait la couverture du magazine Popular Science, la référence à l'époque pour les nouvelles technologies.