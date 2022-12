Le jour où... on a envoyé un SMS pour la première fois de l’histoire

Une fois n’est pas coutume, le SMS n’a pas été inventé dans la Silicon Valley mais bel et bien ici, sur le Vieux-Continent. À l’époque, les premiers téléphones cellulaires utilisaient des technologies et des protocoles incompatibles. Les entreprises de télécommunications décident alors d’établir une norme, le GSM, un réseau mobile unifié (2G). L’idée d’y intégrer un système permettant l’envoi de message sous forme de texte voit rapidement le jour. Seule contrainte, le message doit être court – 160 caractères tout au plus – pour éviter un coût supplémentaire. L’idée est révolutionnaire, et pourtant, personne ou presque n’y prête attention au début. Les e-mails sont déjà là et le format court ne séduit pas.

Ce n’est qu’à partir du milieu des années 1990 que le SMS s’impose comme un moyen de communication à part entière. L’une des explications tient au fait que les téléphones portables ont pendant longtemps été réservés aux adultes – il fallait avoir 18 ans ou plus pour en acheter. En 1996, tout bascule avec l’introduction des cartes SIM prépayées. Les ventes de téléphones portables s’envolent et les jeunes générations s’emparent alors de cette technologie naissante, notamment pour souhaiter ses meilleurs vœux le soir du Nouvel An. À l'époque, en France, "un SMS coûtait 1 franc. C'est comme si chaque tweet aujourd'hui coûtait 15 centimes d'euros", rappelle Jean-Michel Huet, spécialiste des télécoms au sein du cabinet BearingPoint.