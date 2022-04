Le milliardaire Elon Musk rachète officiellement Twitter

C'est l'épilogue d'une saga à feuilletons. Twitter a accepté, lundi 25 avril, l'offre de rachat formulée par Elon Musk. Devenu l'actionnaire majoritaire du réseau social, le 4 avril, en prenant une participation de 9,2% au capital de l'entreprise américaine, pour une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros), le patron de Tesla et SpaceX avait proposé mi-avril de s'emparer de l'intégralité de la firme au prix de 54,20 dollars par action en numéraire. L'opération chiffrée à environ 44 milliards de dollars (40 milliards d'euros) a été scellée, après une réunion du conseil d'administration de la plateforme.

Après avoir frôlé les 52 dollars, en prenant plus de 6% au New York Stock Exchange, la cotation de l'action Twitter avait été suspendue à Wall Street, peu avant le changement de pavillon. Plusieurs médias anglo-saxons avaient rapporté, en début de journée, le rachat imminent de la plateforme. La semaine dernière, l'homme le plus riche de la planète - à la tête de 219 milliards d'euros, selon le magazine Forbes - avait annoncé avoir sécurisé 46,5 milliards de dollars (43 milliards d'euros), grâce à deux prêts bancaires de Morgan Stanley, ainsi qu'à sa fortune personnelle, pour mener à bien cette acquisition historique dans le domaine du numérique.