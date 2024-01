Le Louvre frappé par un violent incendie ? Gare à ces images et vidéos réalisées via des IA

Des photos et une vidéo de la pyramide du Louvre en feu ont circulé ces derniers jours sur le réseau social X. Il s'agit d'images générées par des IA, pour certaines particulièrement convaincantes.

À mesure que les outils informatiques basés sur l'intelligence artificielle progressent, il devient de plus en plus délicat de différencier les images authentiques de celles, factices, qui peuvent être relayées en ligne. Dernier exemple en date ? Les photos et vidéos montrant la pyramide du Louvre en proie à un violent incendie.

Une image transformée en vidéo grâce à un logiciel

Sur le réseau social X, peut-être êtes-vous tombé sur la vidéo qui suit : une courte séquence sur laquelle on voit des flammes se répandre et brûler la pyramide en verre du plus célèbre musée français.

Cette vidéo n'a rien d'authentique, malgré son apparent réalisme. Outre le fait qu'aucun incendie n'ait été signalé au musée, un détail nous met la puce à l'oreille afin de suspecter l'intervention d'une IA. Il s'agit de l'arrière du camion de pompier, dont le réalisme laisse à désirer et qui ne correspond pas aux représentations que l'on se fait d'un tel véhicule.

Si ces quelques secondes n'ont sans doute pas piégé beaucoup d'internautes, elles nous montrent les progrès que réalise l'IA depuis quelques mois. À l'origine, cette vidéo n'est en effet qu'une simple image fixe, conçue par le biais d'une intelligence artificielle générative. Des programmes tels que Midjourney ou Dall-E sont par exemple utilisés, accessibles au grand public et se perfectionnent à vitesse grand V. Par le passé, le réalisme de leurs créations était souvent imparfait (Les Vérificateurs vous proposaient un guide pour les repérer), mais des résultats très crédibles commencent à se voir partagés. Ils bluffent même des spécialistes, habitués à voir circuler ces fichiers créés de toutes pièces.

Un internaute a souligné que la séquence relayée en ligne provenait à l'origine d'une photo générée par IA, par la suite "convertie en vidéo via Runway, une autre IA qui génère des vidéos à partir de texte ou d'images". Ce qui explique notamment le manque de réalisme dont souffre le camion de pompiers. Des spécialistes de l'IA estiment que les photos, totalement artificielles, pourraient encore devenir plus crédibles. Certains ont d'ailleurs cherché à en augmenter le réalisme en les retravaillant dans un autre logiciel.

Si le caractère improbable d'un tel incendie pousse à la vigilance, force est de constater que ces clichés sont fins, assez en tout cas pour imaginer qu'ils puissent induire en erreur le grand public. En particulier si ces faux venaient à être utilisés pour illustrer de réels faits d'actualité. Explosions fictives, déploiements de forces de police... Divers exemples ont été partagés au cours des dernières semaines pour illustrer la variété des créations réalisables grâce aux IA.

"Il est temps de mettre en garde vos contacts Facebook pas du tout technophiles", peut-on lire sur X, aux côtés d'image dont le rendu n'a plus rien à voir avec les textures parfois grossières que l'on retrouvait par le passé.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.