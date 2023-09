Les voitures, ce "cauchemar" pour vos données personnelles

L'un des plus mauvais élèves de l'enquête est Tesla. L'entreprise dirigée par Elon Musk arrive dernière dans le classement des critères relatifs à la protection des données. Elle doit notamment cette place à son logiciel d'intelligence artificielle "non fiable", qui se veut pourtant plus protecteur des données personnelles que ses grands concurrents, selon la fondation Mozilla. Tesla a été plusieurs fois mis en cause pour les dysfonctionnements de son logiciel d'aide à la conduite.