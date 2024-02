L'objet high-tech WTF : une valise intelligente qui vous suit comme un petit chien

INNOVATION - Chaque semaine, metronews vous fait découvrir un objet dont la seule véritable prouesse technologique est de ne rien changer à votre quotidien. Du moins, en apparence. Direction les laboratoires de la startup israélienne NUA Robotics pour découvrir ce concept de robot valise.

Près d'un milliard de personnes ont sillonné la planète l’an dernier. Selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), les touristes n’ont jamais été aussi nombreux. Et la phobie de tout voyageur prenant l'avion : perdre sa valise. Chaque jour dans le monde, ils sont près de 70.000 touristes à se retrouver sans leur bagages à l'aéroport. Mais ça, c'était avant.

Demain, il se pourrait bien que votre valise vous suive à la trace, comme un mini R2D2, le petit robot dans "Star Wars". Début janvier lors du Salon international de l'électronique (CES 2016), la startup NUA Robotics a en effet présenté un prototype de valise intelligente.

► À quoi ça sert ?

Contrôlée grâce à une application smartphone, la valise de NUA Robotics est capable d'identifier son propriétaire et de le suivre à la trace. En jeu : la liberté de vos bras.

► Comment ça fonctionne ?

L'engin utilise une petite caméra et communique en temps réel vers votre téléphone grâce à la technologie Bluetooth. Une technologie très énergivore : dommage si vos e-billets sont dans votre téléphone, sa batterie fondra comme votre compte bancaire pendant les soldes. Pour se rattraper, la valise dispose de ports USB pour le recharger. Bon point. Mais attention de ne pas vous faire piquer votre portable, la valise aurait logiquement l'"intelligence" de suivre le voleur, qui réaliserait ainsi un joli combo.

La chose est également équipé d’une alarme antivol et d’une balance intégrée. Pratique pour éviter les excédents de bagages, même si à 500 euros la valise intelligente (prix estimé) vous songez sans doute que votre pèse-personne domestique fait parfaitement l'affaire.

Enfin, cette petite merveille dispose de roues... mais pas de pieds. Elle devrait donc vous suivre à la trace dans les couloirs bien plats de l'aéroport mais vous abandonner au premier escalator.

► Pourquoi ce n'est pas si débile...

Savez-vous que 80% des valises sont noires ou grises ? Cela provoque beaucoup de confusions dans les aéroports, il est donc courant que des passagers se trompent de valises. Demain, ce ne sera plus vous qui courrez derrière votre valise mais votre valise ne vous quittera plus d'une semelle.

En outre, si l'invention de la roue a amélioré le déplacement de nos affaires depuis un long moment déjà, la première cause de tendinite de l'épaule reste la traction d'une valise trop lourde. Encore dans ses premières phases de test, cette valise intelligente est donc loin d'être bête et, avec quelques améliorations, elle pourrait arriver sur le marché d'ici un an, selon Mashable . A suivre.

