Mastodon, le réseau social qui séduit les déçus de Twitter

Avec son gros mammouth en guise de logo, Mastodon n'a pour ainsi dire jamais vraiment décollé depuis son lancement, courant 2016, dans l'indifférence quasi générale. Le réseau social au pachyderme, qui revendique quelque 600.000 inscrits en France (très loin des 12,8 millions de son proche cousin à l’oiseau bleu), entend aujourd'hui tirer profit de l'exode des utilisateurs de Twitter après l’arrivée controversée d’Elon Musk aux commandes.

Depuis les heures qui ont suivi l'officialisation du rachat de Twitter, la plateforme concurrente, créée par l'Allemand Eugen Rochko, figure ainsi parmi les sujets les plus discutés sur le média social à l’oiseau bleu. Et un certain nombre d'utilisateurs ont fait part de leur intention de déserter. Car au cours des derniers mois, Elon Musk a répété vouloir renforcer la liberté d'expression au détriment de la modération. Et beaucoup craignent une poussée massive, sur Twitter, de désinformation et de discours haineux.