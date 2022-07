Meduseo, un "Waze des méduses" pour éviter les plages infestées

Sur la page d’accueil du site Meduseo, une carte du monde s’affiche. Le code couleur précis permet de comprendre si une côte est infestée de méduses ou non. Le fondateur du site Meduseo a une technique bien précise pour signaler cette présence sur cette carte interactive. Jérémy Deverdun effectue tout d’abord des recherches sur les réseaux sociaux à l’aide de mots clefs et de hashtags.

"Grâce à tous nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, les gens ont plus de facilités à partager leur vie. Cette information est énorme et on peut l’exploiter ", explique-t-il. Ces données lui permettent d’obtenir un indicateur qu’il code entre 0 et 100. Au-dessus de 50, l’endroit analysé est peuplé de méduses.