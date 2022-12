WhatsApp ne fonctionnera plus sur certains smartphones dès le 1er janvier 2023

"Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents", explique l'application mobile, qui compterait près de deux milliards d’utilisateurs actifs chaque mois. Plusieurs modèles ayant connu un grand succès au début des années 2010 sont dans la liste des smartphones susceptibles de perdre leur accès à l’application, comme les iPhone 5 et 5c, ou bien les Samsung Galaxy S2 et S3.

Au 1er janvier 2023, pour pouvoir conserver l’accès à WhatsApp, les utilisateurs devront posséder un smartphone avec une version supérieure à iOS 12.1 pour Apple ou à Android 4.1. Toutefois, le nombre de personnes utilisant cette dernière version est limité : en 2021, seulement 0.2% des smartphones fonctionnaient sous Android 4.1 ou une version antérieure.