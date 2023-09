Meta dévoile des "chatbots" incarnés par Snoop Dogg, Paris Hilton et Kendall Jenner pour ses plateformes

Le groupe Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, n'avait jusqu'alors pas lancé de chatbot. C’est maintenant chose faite. Son patron Mark Zuckerberg a annoncé, mercredi 27 septembre, le lancement d'un assistant conversationnel baptisé Meta AI.

Mais pour livrer bataille à ses rivaux (ChatGPT d'OpenAI, Barde de Google et Bing Chat de Microsoft en tête), le groupe Meta entend aller plus loin, convaincu que les internautes attendent plus que "des IA qui ne font que répondre à des questions".