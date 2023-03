Meta prévoit de lancer un nouveau réseau social pour concurrencer Twitter

Le timing de cette annonce est sans doute loin d'être anodin. Elle intervient dans un contexte où Twitter semble en perte de vitesse depuis le rachat de l'homme d'affaires américain, qui a licencié plus de la moitié des salariés.

Parmi les décisions prises par le principal actionnaire de Tesla et SpaceX, le retour sur la plateforme de personnalités controversées, qui en avaient été bannis pour des propos jugés offensants, à l'instar de Donald Trump, a inquiété la plupart des principaux annonceurs du site. Nombre d'entre eux ont, depuis, annoncé prendre leurs distances. Il ne faut pas non plus oublier les nombreuses pannes survenues ces derniers mois qui viennent, encore un peu plus, plomber son attractivité.