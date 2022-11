Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, supprime 11.000 postes dans un plan social inédit

"Aujourd'hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l'histoire de Meta", a indiqué son fondateur, dans un message adressé aux salariés. Les embauches au sein du groupe sont en outre gelées jusqu'à fin mars 2023. Meta n'a pas précisé dans l'immédiat la répartition géographique des suppressions d'emplois.

Ces licenciements s'inscrivent dans le contexte plus large de départs massifs dans le secteur de la tech, aux États-Unis et dans le monde. Avec la dégradation de la situation économique, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, les entreprises ont réduit leur budget publicité. Le groupe, qui comptait quelque 87.000 employés dans le monde fin septembre, a par conséquent fait état de performances financières décevantes au troisième trimestre, marqué par une baisse de son chiffre d'affaires et une chute de ses bénéfices.

Face à la concurrence d'autres plateformes, à commencer par TikTok, le nombre d'utilisateurs de Meta a également stagné. La multinationale peine par ailleurs à convaincre les investisseurs du bien-fondé du virage stratégique qu'elle a pris en voulant bâtir le métavers, cet univers parallèle décrit comme l'avenir d'internet. Le piètre bilan de santé a accéléré la dégringolade de l'action de l'entreprise, qui a perdu au total plus de 70% depuis le début de l'année sur le Nasdaq.