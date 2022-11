Quel temps fait-il au Listenbourg ? Découvrez dans le 20H de TF1, le bulletin météo de Tatiana Silva

Agité sur l'est, un temps plus lumineux à l'ouest. Voici la météo qui attend les habitants du Listenbourg dimanche. Dans son bulletin météo, Tatiana Silva prévoit également près de 14°C en montagne, une douceur des plus enviables. Dans le JT de 20H d'Anne-Claire Coudray ce samedi, nous vous emmenons au Listenbourg, ce"nouveau" pays qui a fait fureur sur Twitter et TikTok cette semaine.

Son ambassade a fait parler d'elle, le ministère de l'Intérieur listenbourgeois a révélé la carte des plus grandes villes de ce nouvel État dirigé par le président GasPardo. Des centaines d'internautes ont participé à façonner l'histoire du Listenbourg, avec un hymne national (librement inspiré de "God Save the King"), un drapeau et des instances politiques.

Frontalier du Portugal et de l'Espagne, empiétant sur l'océan Atlantique, le Listenbourg - mélange de Lituanie et Luxembourg - est surtout un pays fictif, un canular imaginé par l'internaute GasPardo pour se moquer des lacunes des Américains en géographie. La blague a pris une ampleur inédite, suscitant des réactions très officielles, à l'instar de la ville de La Clusaz, pas peu fière d'annoncer son "jumelage avec la belle ville d'Osatri au Listenbourg".