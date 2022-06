Microsoft met officiellement fin à Internet Explorer

Il est "plus rapide, plus sûr et offre une expérience de navigation plus moderne", a reconnu, en mai 2021, le géant de l'informatique, tout en étant "compatible avec les sites web et applications plus vieilles". Mais pas de panique pour les entreprises et organisations qui détiennent leurs sites fondés sur l'ancienne technologie, le mode Internet Explorer 11 sera toujours disponible via Microsoft Edge et pris en charge jusqu’en 2029. Il n'y aura toutefois plus aucune nouveauté à espérer, ni de mise à jour de sécurité, a prévenu la société, qui avait alerté ses internautes du changement dès l'année dernière.