Moderne, réactive, simplifiée : voici TF1Info, notre nouvelle offre digitale d'information

"TF1Info propose toute la richesse des contenus de LCI et de TF1, avec un usage beaucoup plus simple et intuitif de l'information inspiré des réseaux sociaux", précise Olivier Ravanello, le directeur de l’information digitale. "On recherche l'information en scrollant de haut en bas, très rapidement. Et si on souhaite aller plus en profondeur dans l'actualité, on peut explorer l'offre des différents journaux télévisés et des émissions du groupe. Sans oublier Les Vérificateurs, Le 20H vous répond, Impact Positif ou Les Grands Formats".

Un cap important est en train d'être franchi afin de se projeter vers l'avenir avec un site plus moderne, tourné vers l'image et la vidéo et au service des internautes avec une information pensée pour eux grâce notamment au "JT Personnalisé". Une expérience inédite qui vous permet de prendre la main sur les choix des reportages et des sujets qui vous sont proposés : "C'est un espace pensé pour chaque utilisateur avec une information sur mesure. C'est une bonne façon de lutter contre ce que les spécialistes appellent l'infobésité et la défiance par rapport à l'information", souligne Olivier Ravanello.