Netflix : cette petite manipulation qui vous permet de savoir qui squatte votre compte

Le squat de votre compte Netflix, c'est fini. Depuis ce mercredi 24 mai, le géant américain du streaming interdit le partage de compte avec des personnes n'habitant pas sous le même toit que vous. Si vous souhaitez néanmoins continuer comme avant, deux options s'offrent désormais à vous : payer des frais supplémentaires (à 5,99 euros) ou forcer votre "squatteur" à quitter votre compte. Dans ce dernier cas, il est très facile de repérer qui se sert de votre compte, on vous dit tout ce qu'il faut faire, pas à pas.

Pour avoir ce détail, il faut se rendre dans l'administration de votre compte Netflix - sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette - et se rendre dans l'onglet "Sécurité et confidentialité". Ensuite, il vous faudra cliquer sur l'option "Gérer les accès et les appareils". Une fois sur cette page, vous pouvez voir l'ensemble des appareils qui se sont un jour connectés à votre compte Netflix.