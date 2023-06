Partage de compte : le député Louis Boyard veut s'en prendre à Netflix avec une loi

Le député (LFI) Louis Boyard a annoncé qu’il allait déposer une proposition de loi à la suite de la décision de Netflix d’empêcher le partage de comptes sur la plateforme de vidéo en streaming. "Ce n’est pas Koh-Lanta ici, on ne change pas les règles du jeu au dernier moment", déclare l’élu de la France insoumise, dans une vidéo mise en ligne ce mercredi 1er juin sur les réseaux sociaux. "La vérité c’est que quand on est deux ou trois sur un même compte, souvent, on n’a pas tous les moyens de se payer son propre compte et les jeunes en sont un bon exemple", souligne-t-il.