Netflix va bientôt faire payer le partage de mot de passe

Pour contenir l’hémorragie, le groupe californien semble prêt à un tour de vis, quitte à fâcher une partie des utilisateurs. D’après le Wall Street Journal, ce changement pourrait intervenir dès le début de l’année prochaine aux États-Unis.

En mars dernier, le groupe californien avait annoncé qu’il allait mener des tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Les abonnés devaient s'acquitter d'une somme en plus de leur abonnement mensuel (environ 3 dollars au Chili, 2,99 dollars au Costa Rica et environ 2,12 dollars au Pérou) pour pouvoir ajouter jusqu'à deux comptes supplémentaires à leur profil.

"Nous avons toujours rendu facile aux gens qui vivent ensemble le partage de leurs comptes Netflix avec des fonctionnalités comme les profils séparés et les streams simultanés pour nos abonnements Standard et Premium", déclarait à l’époque, dans un communiqué, Chengyi Long, directrice de l'innovation produits chez Netflix. "Si ces fonctionnalités sont extrêmement populaires, elles ont également créé une forme de confusion. Par conséquent, les comptes sont partagés entre différents foyers, ce qui affecte notre capacité à investir dans des séries et des films de qualité pour nos membres."